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Ученые вывели формулу получения «Оскара»

06.02.2017 16:45
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Ученые вывели формулу получения «Оскара»

Исследование, осуществленное коллективом психологов из Нидерландов, Великобритании и Австралии, поможет представителям кинематографической индустрии получить заветную статуэтку "Оскар", представляющую собой высшую награду в мире кино, сообщает Planet-today.ru.
Для того, чтобы вывести формулу "Оскара", ученые проанализировали большой объем статистических данных, накопленных по итогам премии с 1968-го года. Учитывались, в частности, результаты номинаций "Лучшая мужская роль" и "Лучшая женская роль". Плюс, исследователи проделали аналогичный анализ для еще одной премии — BAFTA.
Одним из ключевых открытий, сделанных авторами научной работы, стала корреляция между социальной принадлежностью актеров, претендующих на премию, и членов жюри, определяющих, кому она будет вручена.
Плюс, имеет значение гражданство участников процесса. Это подтверждается тем фактом, что два из трех "Оскаров" достаются американским актерам — все-таки их выбирают американские судьи.
В общем, для того, чтобы увеличить свои шансы на "Оскар", нужно быть американским актером и сняться в фильме, имеющем отношение к американской культуре.



Теги: награда, Оскар, формула
 
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