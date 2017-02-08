Украинский оркестр народных инструментов устроил флешмоб в столичной подземке (ВИДЕО)

08.02.2017 14:00

Один из самых известных украинских музыкальных коллективов, Национальный академический оркестр народных инструментов (НАОНИ), который скоро отметит полвека своего существования, принял участие в необычном флешмобе, сообщает Обозреватель.

Накануне шоу "Битва оркестров" музыканты, объездившие с гастролями весь земной шар, сыграли в столичной подземке на настоящих косах. Причем самое интересное, что косы являются точной копией тех, которые существовали еще в эпоху Тараса Шевченко.

Проходившие мимо пассажиры и собравшиеся сотрудники метрополитена, услышав народные мотивы, не смогли устоять на месте, а потом еще несколько раз просили музыкантов повторить свой номер на бис.