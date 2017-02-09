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Шварценеггер снялся в роли осетинского мстилеля (ВИДЕО)

09.02.2017 11:05
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Шварценеггер снялся в роли осетинского мстилеля (ВИДЕО)

Звезда Голливуда и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер снялся в фильме под названием "Последствия" (Afetrmath), где он играет российского архитектора Виталия Калоева, сообщает Обозреватель.
Фильм основан на реальных событиях. Российский архитектор Виталий Калоев потерял семью в авиакатастрофе. Виновным посчитал диспетчера, допустившего столкновение в небе двух самолетов, на борту одного из которых находились его жена и двое детей. Калоев убил сотрудника авиакомпании, за что его приговорили к заключению в швейцарской тюрьме сроком на 8 лет. Однако вышел на свободу уже через 2 года – за примерное поведение. После возвращения в Россию Виталий Калоев получил пост заместителя министра cтроительства и архитектуры Республики Северная Осетия.



Теги: фильм, Арнольд Шварценеггер, трейлер, Северная Осетия
 
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