Шварценеггер снялся в роли осетинского мстилеля (ВИДЕО)

09.02.2017 11:05

Звезда Голливуда и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер снялся в фильме под названием "Последствия" (Afetrmath), где он играет российского архитектора Виталия Калоева, сообщает Обозреватель.

Фильм основан на реальных событиях. Российский архитектор Виталий Калоев потерял семью в авиакатастрофе. Виновным посчитал диспетчера, допустившего столкновение в небе двух самолетов, на борту одного из которых находились его жена и двое детей. Калоев убил сотрудника авиакомпании, за что его приговорили к заключению в швейцарской тюрьме сроком на 8 лет. Однако вышел на свободу уже через 2 года – за примерное поведение. После возвращения в Россию Виталий Калоев получил пост заместителя министра cтроительства и архитектуры Республики Северная Осетия.