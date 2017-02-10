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В честь Василия Стуса назвали сквер в центре Варшавы

10.02.2017 16:00
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В честь Василия Стуса назвали сквер в центре Варшавы

Совет Варшавы проголосовал за предоставление имени украинского поэта Василия Стуса скверу в центре польской столицы, сообщает телеканал 112 Украина.
Cоответствующее решение было принято Советом города вчера. Его обосновали тем, что Василий Стус был "украинским поэтом и оппозиционным деятелем", а также "полонофилом и представителем польско-украинского объединения".
Постановление Совета теперь должен выполнить мэр Варшавы Анна Ґронкевич-Вальц.
Соответствующее решение вступит в силу через 14 дней после его публикации в официальном правительственном издании Мазовецкого воеводства.
Заметим, сквер, названный именем Василия Стуса, находится на перекрестке аллеи Независимости и улице Стефана Батория. Вблизи него находится Национальная библиотека Польши и наибольший экономический университет страны – Главная торговая школа (SGH).



Теги: Варшава, сквер, Василий Стус
 
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