Найдено видео, где Владимир Соловьев выступает против аннексии Крыма Россией (ВИДЕО)

11.02.2017 10:30

До незаконной аннексии Крыма путинской Россией одиозный пропагандист Кремля Владимир Соловьев публично защищал интересы независимой Украины и ее территориальной целостности, сообщает dialog.ua.

Согласно подписи к видео еще 29 ноября 2013 года на сцене Московского художественного академического театра (МХАТ) Соловьев заявлял, что России ни в коем случае не нужно претендовать на Крым.

Он подчеркивал, что Хрущев отдал Крым Украине абсолютно легитимно, были законодательные акты. Более того, он категорически отрицал даже возможность аннексии украинского полуострова.