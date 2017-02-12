На "Берлинале" прошел флешмоб в поддержку Олега Сенцова

12.02.2017 13:30

На международном кинофестивале "Берлинале" 11 февраля в Германии состоялась премьера документального фильма "Процесс. Российское государство против Олега Сенцова" режиссера Аскольда Курова, сообщает телеканал 112 Украина.

В зале был полный аншлаг. Участники премьеры провели флешмоб, потребовав от России освободить незаконно удерживаемого за решеткой украинского режиссера.

Премьеру посетили члены жюри фестиваля, депутаты Бундестага и дипломаты. Повторные показы киноленты на "Берлинале" состоятся 12, 14 и 16 февраля.

Напомним, РФ отказалась передать Сенцова и Кольченко для отбывания наказания на Родине.