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Жюри назвало имена очередных финалистов Нацотбора на Евровидение 2017 (ВИДЕО)

12.02.2017 09:15
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Жюри назвало имена очередных финалистов Нацотбора на Евровидение 2017 (ВИДЕО)

Состоялся второй полуфинал Национального отбора на Евровидение 2017 в Украине, победителями которого стали солисты ROZHDEN и ILLARIA, сообщает РБК-Украина.
Именно они набрали в сумме наибольшее количество голосов от судей и зрителей и вышли в финал отбора.
ROZHDEN представил песню "Saturn", которая была написала специально для этого конкурса.

ILLARIA выступила с композицией "Thank You for My Way", которую назвала личной историей любви.

Отметим, что финалистами по итогам первого полуфинала уже стали группа "Сальто назад" и певица TAYANNA. Они встретятся в финале 25 февраля с ILLARIA и ROZHDEN, а также победителями третьего полуфинала от 18 февраля.



Теги: Украина, Евровидение, полуфинал
 
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