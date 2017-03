Жюри назвало имена очередных финалистов Нацотбора на Евровидение 2017 (ВИДЕО)

12.02.2017 09:15

Состоялся второй полуфинал Национального отбора на Евровидение 2017 в Украине, победителями которого стали солисты ROZHDEN и ILLARIA, сообщает РБК-Украина.

Именно они набрали в сумме наибольшее количество голосов от судей и зрителей и вышли в финал отбора.

ROZHDEN представил песню "Saturn", которая была написала специально для этого конкурса.

ILLARIA выступила с композицией "Thank You for My Way", которую назвала личной историей любви.

Отметим, что финалистами по итогам первого полуфинала уже стали группа "Сальто назад" и певица TAYANNA. Они встретятся в финале 25 февраля с ILLARIA и ROZHDEN, а также победителями третьего полуфинала от 18 февраля.

Теги: Украина