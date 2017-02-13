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Фото убийцы российского посла получило главный приз на престижном конкурсе
13.02.2017 13:40
Главный приз на ежегодном конкурсе World Press Photo получил турецкий фотограф агентства The Assoaciated Press Бурхан Озбиличи за фотографию с места убийства российского посла Андрея Карлова в Анкаре 19 декабря, сообщает телеканал 112 Украина.
Фотокорреспондент рискнул жизнью, когда в здании началась паника, и с близкого расстояния снял вооруженного убийцу Мевлюта Алтынташа, после того как тот выстрелил в посла во время открытия фотовыставки "Россия глазами турок".
Как позже объяснил свой поступок фотограф, им двигали исключительно профессиональные мотивы. "Даже если бы меня ранили или убили — я журналист. Я должен делать свою работу", - сказал Озбиличи.
Теги: Россия, фотография, конкурс, посол
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