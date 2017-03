В Лос-Анджелесе назвали лауреатов премии "Грэмми"

В Лос-Анджелесе прошла 59-я ежегодная премия "Грэмми", сообщает ТСН.

Британская певица Адель победила в пяти номинациях. Ее альбом "25" стал лучшим. Также она забрала награду за "Лучшее сольное исполнение" композиции "Hello", "Запись года", "Лучший поп-вокальный альбом" и "Лучшая песня".

Награду за "Лучшее музыкальное видео" получила Бейонсе за композицию "Formation". Певица впервые появилась публично после того, как она объявила о том, что ждет двойню.

Премию в категории "Лучший альтернативный альбом" получила Blackstar — последняя работа британского музыканта Дэвида Боуи, который ушел из жизни в январе прошлого года.

Кроме того, эта композиция победила в номинации "Лучшее рок-исполнение".

Принимая награду в категории «Лучший альбом» за свой диск «25», Адель неожиданно отломала от золотого граммофона (так выглядит статуэтка «Грэмми») его верхнюю часть и заявила, что не заслуживает победу в этой номинации. Она подчеркнула, что альбом Lemonade, записанный Бейонс, является монументальным. «Я хочу разделить с тобой „Грэмми“! Ты заслуживаешь эту награду больше, чем я», — сказала Адель, обращаясь к сидящей в зале Бейонс.

Пока не ясно, какое решение примет в связи с этим Ассоциация звукозаписи США. Это первый подобный случай в истории «Грэмми». Ранее Шинейд О’Коннор отказывалась от премии. Это было в 1990 году.



Список всех лауреатов премии "Грэмми" приведен ниже:

Альбом года: "25", Адель

Запись года: "Hello", Адель

Лучший новый исполнитель: Chance the Rapper

Песня года (награда песенника): "Hello", Адель и Грег Керстин

Лучшее поп-сольное выступление: "Hello", Адель

Лучший поп-вокальный альбом: "25" Адель

Лучший традиционный поп-вокальный альбом: "Summertime: Willie Nelson Sings Gershwin", Вилли Нельсон

Лучший поп-дуэт или выступление группы: "Stressed Out", Twenty One Pilots

Лучший танцевальный/электронный альбом: "Skin", Flume

Лучшая рок-песня: "Blackstar", Дэвид Боуи

Лучший рок-альбом: "Tell Me І'm Pretty", Cage the Elephant

Лучший альтернативный музыкальный альбом: "Blackstar", Дэвид Боуи

Лучший R&B альбом: "Lalah Hathaway Live", Lalah Hathaway

Лучший urban contemporary альбом: "Lemonade", Бейонсе

Лучший рэп-альбом: "Coloring Book", Chance the Rapper

Лучший кантри-альбом: "A Sailor's Guide to Earth", Sturgill Simpson

Лучшее сольное кантри-исполнение: "My Church", Maren Morris

Лучший джазовый вокальный альбом: "Take Me to the Alley", Gregory Porter

Лучший джазовый инструментальный альбом: "Country for Old Men", Джон Скофилд

Лучшая саундтрек-компиляция для визуальных средств массовой информации: "Miles Ahead", Miles Davis & Various Artists

Продюсер года, неклассический: Грег Керстин

Лучший музыкальный клип: "Formation", Бейонсе

