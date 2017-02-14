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"Отчаянная домохозяйка" заявила о завершении актерской карьеры

14.02.2017 12:00
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"Отчаянная домохозяйка" заявила о завершении актерской карьеры

Ева Лонгория, ставшая популярной после роли в сериале "Отчаянные домохозяйки", заявила, что приняла решение закончить карьеру актрисы, сообщает Знай.ua.
Тем не менее, полностью уходить из киноиндустрии красавица не собирается – она полностью сосредоточится на продюсировании кинолент.
"Я слишком люблю командовать людьми, чтобы дальше продолжать заниматься игрой в кино и сериалах. Зато я думаю, что смогу неплохо себя проявить как продюсер", - заявила Ева Лонгория.
Сериал "Коварные горничные", снятый Лонгорией в 2013 году, очень многим сильно напомнил "Отчаянных домохозяек", однако стал достаточно успешным, чтобы Лонгорию заметили на новом поприще.



Теги: карьера, актриса, Ева Лонгория, конец
 
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