Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Культура

Playboy объявил о возврате к обнаженной натуре

14.02.2017 13:15
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Playboy объявил о возврате к обнаженной натуре

Известный американский журнал Playboy намерен вернуть фотосеты обнаженных девушек на страницы издания. Руководители журнала признали, что совершили ошибку, так радикально отступив от старой концепции, сообщает Обозреватель.
Отмечается, что с марта 2016 года журнал престал публиковать снимки с обнаженными моделями.
Сын основателя Playboy и креативный директор Купер Хефнер объяснил, что журналу предстоит вернуть свою индивидуальность.
"Я первый готов признать, что способ, которым журнал изображал наготу, устарел, но было ошибкой полностью убрать ее. Нагота не проблема и никогда ею не была. Сегодня мы возвращаем свою индивидуальность", — написал в Twitter Хефнер.



Теги: фотография, обнаженная, Playboy
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх