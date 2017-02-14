Playboy объявил о возврате к обнаженной натуре

14.02.2017 13:15

Известный американский журнал Playboy намерен вернуть фотосеты обнаженных девушек на страницы издания. Руководители журнала признали, что совершили ошибку, так радикально отступив от старой концепции, сообщает Обозреватель.

Отмечается, что с марта 2016 года журнал престал публиковать снимки с обнаженными моделями.

Сын основателя Playboy и креативный директор Купер Хефнер объяснил, что журналу предстоит вернуть свою индивидуальность.

"Я первый готов признать, что способ, которым журнал изображал наготу, устарел, но было ошибкой полностью убрать ее. Нагота не проблема и никогда ею не была. Сегодня мы возвращаем свою индивидуальность", — написал в Twitter Хефнер.