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Журнал ELLE назвал "Женщиной года" звезду "Гарри Поттера"
15.02.2017 09:40
Звезда фильмов о Гарри Поттере Эмма Уотсон получила престижную награду "Женщина года" по версии британского журнала ELLE, сообщает Обозреватель.
26-летняя актриса отмечена за достижения в кино, а также активную работу, направленную на борьбу за гендерное равенство.
В числе заслуг Уотсон: громкие роли в кино, в том числе в новом фильме студии Disney "Красавица и чудовище", и не по годам серьезная работа в ООН. С 2014 года Эмма является послом доброй воли и ведет упорную борьбу за равноправие и продвижение прав женщин.
Теги: Эмма Уотсон, Elle, женщина года
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