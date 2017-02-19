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Определились последние финалисты нацотбора на Евровидение-2017 (ВИДЕО)

19.02.2017 09:25
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Определились последние финалисты нацотбора на Евровидение-2017 (ВИДЕО)

В ходе полуфинала национального отбора Евровидения-2017 были определены последние финалисты. В шестерку певцов, которые будут бороться за право представлять Украину на песенном конкурсе вошли группа O. Torvald и певец MELOVIN, сообщает телеканал 112 Украина.



Как сообщалось ранее, в финал конкурса также вышли исполнители Иллария, Татьяна Решетняк (TAYANNA), Рожден и группа "Сальто назад". Они выступят на гала-концерте 25 февраля, где и будет определен участник Евровидения-2017 от Украины.



Теги: Украина, Евровидение, финал, отбор
 
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