Определились последние финалисты нацотбора на Евровидение-2017 (ВИДЕО)

19.02.2017 09:25

В ходе полуфинала национального отбора Евровидения-2017 были определены последние финалисты. В шестерку певцов, которые будут бороться за право представлять Украину на песенном конкурсе вошли группа O. Torvald и певец MELOVIN, сообщает телеканал 112 Украина.







Как сообщалось ранее, в финал конкурса также вышли исполнители Иллария, Татьяна Решетняк (TAYANNA), Рожден и группа "Сальто назад". Они выступят на гала-концерте 25 февраля, где и будет определен участник Евровидения-2017 от Украины.