Джеймс Кемерон переиздал "Терминатор 2" в 3D

20.02.2017 10:10

Джеймс Кэмерон обновил "Терминатор 2" и не просто отреставрировал свою знаменитую ленту, но и подогнал ее под современные стандарты. Картину о приключениях Терминатора в 3D показали в Берлине, сообщает Znaj.ua.

Сам Кэмерон на премьеру приехать не смог и пообщался с поклонниками через экран берлинского кинотеатра Zoo Palast с помощью видеосвязи.

После просмотра отреставрированного фильма и критики, и зрители отметили, что он вовсе не потерял ни в актуальности, ни в эффектности изображения и компьютерной графики. У многих сложилось впечатление, что фильм снят не в 1991 году, а как максимум, вчера или несколько лет назад.

Ленту оцифровали в разрешении 4K и затем конвертировали в 3D-формат по инициативе компаний StudioCanal и китайской DMG Entertainment, но за процессом Кэмерон следил лично.