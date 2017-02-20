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Олег Тактаров отказался играть "освободителя Донбасса"

20.02.2017 14:45
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Олег Тактаров отказался играть "освободителя Донбасса"

Известный российский актер Олег Тактаров отказался от предложения Голливуда сыграть воюющего на Донбассе сепаратиста. Об этом Тактаров написал на своей странице в социальной сети, передает «Пресса Украины».
По словам Тактарова, ему предложили сыграть роль пророссийского боевика по имени Роман, который отличается хитростью и жестокостью. В сценарии указано, что изначально герой расправляется с жителями мирной украинской деревни, после чего он с соратниками сбивает американский самолет и устраивает погоню за тремя офицерами Военно-морских сил.
«Надеюсь, судьба мне пошлет другую работу, чтоб как-то помочь детям, студентам, но играть это... Лучше голодать», - написал актер, добавив, что он отказался от предложенной роли несмотря на то, что сейчас пребывает в крайне затруднительном финансовом положении.
Между в тем в своем интервью одному из российских телеканалов Тактаров заявил, что подобной ролью его хотели привлечь к участию в лживой пропаганде. Комментируя сам сценарий фильма Тактаров подчеркнул, что ему нравятся сказки, однако в такие сказки он не верит.



Теги: Донбасс, Голливуд, отказ, роль, Олег Тактаров
 
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