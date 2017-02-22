Киану Ривз выразил готовность сняться в продолжении "Матрицы"

22.02.2017 13:25

Звезда фантастической трилогии "Матрица", голливудский актер Киану Ривз назвал условия своего возвращения во франшизу, сообщает Znaj.ua.

Актер потребовал, чтобы в проекте четвертой "Матрицы" приняли участие создатели предыдущих лент. "Вачовски должны принять участие в проекте. Они должны написать сценарий и снять фильм ", - заявил Ривз.

Последний фильм фантастической трилогии увидел свет в 2003 году. Напомним, для Нео финал остался открытым: последняя сцена как бы намекает, что герой Ривза может вернуться.