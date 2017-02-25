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Архив - Культура

В Париже объявили лауреатов "французского Оскара"

25.02.2017 10:50
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Пол Верховен
Пол Верховен

Стали известны обладатели французской кинопремии Cesar, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
Лучшим фильмом по версии Французской академии кинематографических искусств и техники стала психологическая драма Пола Верховена "Она". Изабель Юппер, которая исполнила в ней главную роль, стала лучшей актрисой.
Лучшим режиссером назвали Ксавье Долана ("Это всего лишь конец света"). Гаспар Ульель, который снялся в фильме Долана, получил награду за лучшую мужскую роль.
Лучшим зарубежным фильмом признан "Я, Дэниэл Блейк" Кена Лоуча, который уже собрал ряд других престижным кинопремий.
Обладателем "Почетного Сезара" стал "самый харизматичный актер своего поколения" по определению Французской киноакадемии  - Джордж Клуни.
26 февраля 2017 года состоится церемония награждения премии Оскар. 14 из 24 номинаций достались мюзиклу "Ла-Ла Ленд" с Райаном Гослингом и Эммой Стоун в главных ролях.



Теги: Франция, кино, премия, Cesar
 
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