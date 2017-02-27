В Лос-Анджелесе раздали «Оскаров»

27.02.2017 08:20

В Лос-Анджелесе завершилась церемония вручения премий Американской киноакадемии «Оскар». Статуэтку за лучший фильм получил «Лунный свет» Барри Дженкинса, причем первоначально победителем ошибочно был объявлен «Ла-Ла Ленд» Дэмиена Шазелла, сообщает Газета.Ру.

Лучшей актрисой стала исполнительница главной женской роли в фильме «Ла-Ла Ленд» Эмма Стоун, а лучшим актером - Кейси Аффлек за роль в фильме «Манчестер у моря». Приз за лучшую режиссуру получил Дэмиен Шазелл, автор «Ла-Ла Ленда».

Победители в других номинациях:

Лучшая женская роль второго плана: Виола Дэвис ("Ограды")

Лучшая мужская роль второго плана: Махершала Али ("Лунный свет")

Лучший грим и прически: "Отряд самоубийц"

Лучший дизайн костюмов: "Фантастические твари и где они обитают"

Лучший документальный фильм: "О. Джей: Сделано в Америке"

Лучший документальный короткометражный фильм: The White Helmets ("Белые каски")

Лучший анимационный фильм: "Зоотрополис"

Лучший фильм на иностранном языке: "Коммивояжер", режиссер Асгар Фархади (Иран)

Лучший оригинальный сценарий: "Манчестер у моря"

Лучший адаптированный сценарий: "Лунный свет"

Лучшая операторская работа: Линус Сандгрен ("Ла-Ла Лэнд")

Лучший монтаж: "По соображениям совести"

Лучшая песня: City of Stars ("Ла=Ла Лэнд")

Лучший дизайн декораций: "Ла-Ла Лэнд"

Лучшее сведение звука: "По соображениям совести"

Лучший звуковой дизайн: "Прибытие"

Лучшие визуальные эффекты: "Книга джунглей"

Лучший короткометражный игровой фильм: Sing

Лучший короткометражный анимационный фильм: "Песочник"

Лучший оригинальный саундтрек: Джастин Хервиц ("Ла-Ла Лэнд")



