Все рубрики раздела
- Скандальный актер из РФ получил «паспорт» «ДНР»19:49
- Нацсовет наказал СТБ за непристойные жесты в детское время почти на 2 миллиона гривен18:30
- ДТП с Караченцовым: жену актера жестко наказали15:10
- Карнавал в Рио-де-Жанейро установил рекорд посещаемости11:00
- В Донецке побывал "десант" российских артистов15:40
- Орбакайте побоялась выступать в Киеве и Одессе17:30
- Кобзон призвал бойкотировать Евровидение в Киеве16:50
- Российский актер Караченцов снова попал в ДТП (ВИДЕО)11:10
- Анджелина Джоли возвращается в большое кино08:30
- В Лос-Анджелесе раздали «Оскаров»08:20
В Лос-Анджелесе раздали «Оскаров»
В Лос-Анджелесе завершилась церемония вручения премий Американской киноакадемии «Оскар». Статуэтку за лучший фильм получил «Лунный свет» Барри Дженкинса, причем первоначально победителем ошибочно был объявлен «Ла-Ла Ленд» Дэмиена Шазелла, сообщает Газета.Ру.
Лучшей актрисой стала исполнительница главной женской роли в фильме «Ла-Ла Ленд» Эмма Стоун, а лучшим актером - Кейси Аффлек за роль в фильме «Манчестер у моря». Приз за лучшую режиссуру получил Дэмиен Шазелл, автор «Ла-Ла Ленда».
Победители в других номинациях:
Лучшая женская роль второго плана: Виола Дэвис ("Ограды")
Лучшая мужская роль второго плана: Махершала Али ("Лунный свет")
Лучший грим и прически: "Отряд самоубийц"
Лучший дизайн костюмов: "Фантастические твари и где они обитают"
Лучший документальный фильм: "О. Джей: Сделано в Америке"
Лучший документальный короткометражный фильм: The White Helmets ("Белые каски")
Лучший анимационный фильм: "Зоотрополис"
Лучший фильм на иностранном языке: "Коммивояжер", режиссер Асгар Фархади (Иран)
Лучший оригинальный сценарий: "Манчестер у моря"
Лучший адаптированный сценарий: "Лунный свет"
Лучшая операторская работа: Линус Сандгрен ("Ла-Ла Лэнд")
Лучший монтаж: "По соображениям совести"
Лучшая песня: City of Stars ("Ла=Ла Лэнд")
Лучший дизайн декораций: "Ла-Ла Лэнд"
Лучшее сведение звука: "По соображениям совести"
Лучший звуковой дизайн: "Прибытие"
Лучшие визуальные эффекты: "Книга джунглей"
Лучший короткометражный игровой фильм: Sing
Лучший короткометражный анимационный фильм: "Песочник"
Лучший оригинальный саундтрек: Джастин Хервиц ("Ла-Ла Лэнд")
Теги: Оскар, лауреаты, церемония
- Президент России: "Советов Януковичу я давать не собираюсь. И денег тоже"
- Российские СМИ пишут, что в Украине мог случиться государственный переворот
- Мотив "переворота" в "ЛНР" - борьба за финансовые потоки и "контрабас", - СМИ
- Названы причины неудачной охоты "Аватара" на "Оскар"
- Обладателей кинопремии "Оскар" определят электронным голосованием
- Адель перед "Оскаром" посетит сеанс гипноза
- Украинцы устали от национал-патриотической истерии10:30
- В ЕС назвали условия проведения выборов на Донбассе09:50
- В строительстве телевышки под Покровском подвижек нет08:50
- На Мариупольском направлении был бой: погибли двое украинских военных08:10
- Выборы на оккупированном Донбассе могут состояться только по критериям ОБСЕ22:37
- Кремль принял решение о ликвидации Захарченко и Плотницкого - Кива22:26
- Названы опасные химические заводы в зоне АТО, из-за которых может произойти катастрофа21:43
- В Донецкой области под колесами электропоезда погиб 19-летний парень21:17
- "Я все могу" - Илья Кива готов заменить Аброськина на посту главного полицейского Донетчины20:56
- Боевики обстреливают Южно-Донбасскую насосную станцию - часть Донецкой области может остаться без воды20:47
- Украинцы устали от национал-патриотической истерии10:30
- Создан метод чтения мыслей по мимике10:10
- В ЕС назвали условия проведения выборов на Донбассе09:50
- Голландские власти выдворили из страны турецкого министра 09:30
- В строительстве телевышки под Покровском подвижек нет08:50
- Столкновения в Батуми прокомментировал президент Грузии08:30
- На Мариупольском направлении был бой: погибли двое украинских военных08:10
- В Грузии полиция жестко разогнала акцию протеста07:50
- Выборы на оккупированном Донбассе могут состояться только по критериям ОБСЕ22:37
- Кремль принял решение о ликвидации Захарченко и Плотницкого - Кива22:26
- Убить плохие бактерии, грибок и вирусы в организме может один продукт20:39
- Гипертония: ученые определили причину болезни17:04
- Какие продукты и на сколько дорожают во время поста11:05
- Как связаны инсульт и игла22:32
- Великий пост: что можно есть вместо мяса и молочных продуктов21:52
- Почему женщинам нужно спать больше, чем мужчинам - мнение ученого12:51
- 5 причин съедать по яблоку каждый день22:30
- Когда продуло спину: 5 методов лечения без таблеток, которые работают19:39
- Як підвищити рівень гормону радості?19:25
- ДТП с Караченцовым: жену актера жестко наказали15:10
- Глава "Офицерского корпуса", переговорщик по обмену пленными с "ЛДНР" Владимир Рубан оказался не тем, за кого себя выдает
- "Здесь загрызут" - юная украинка с Донбасса на росТВ дала правдивый ответ ведущему (ВИДЕО)
- В Донецке директор "Феникса" не рекомендует близким людям посещать новый сервисный центр фирмы
- Донбасс ожидает жестокий сценарий: что придет на смену шахтам?
- В "армии ЛДНР" прибыло серьезное подкрепление "из-за поребрика"
- Кремль меняет планы и готовит новую большую авантюру в Украине
- Переселенцев обяжут получать трудовые паспорта
- Россия завалит "ДНР" "ножками Путина"
- Признание Надежды Савченко взорвало сети
- Блокада Донбасса: Ахметов «купил» власть