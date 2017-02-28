Российский актер Караченцов снова попал в ДТП (ВИДЕО)

28.02.2017 11:10

Российский актёр Николай Караченцов был госпитализирован после ДТП в Щелковском районе Подмосковья. У него диагностировали сотрясение мозга, сообщает РИА Новости Украина.

Супруга актера сообщила, что пострадавшего перевели из местной больницы в НИИ имени Склифосовского. При этом она отметила, что после осмотра врачей Николай Караченцова могут выписать.

Отметим, что в 2005 году Караченцов уже попадал в серьезное дорожно-транспортное происшествие в Москве на Мичуринском проспекте. По странному стечению обстоятельств, ДТП произошло ровно 12 лет назад — в ночь на 28 февраля.

Актер получил серьезную травму головы, около месяца пролежал в коме, ему было сделано несколько операций, в том числе на мозге. После этого на сцену актер так и не вернулся.