Кобзон призвал бойкотировать Евровидение в Киеве

01.03.2017 16:50

В России народный артист СССР, первый зампред комитета Госдумы по культуре Иосиф Кобзон заявил, что российским артистам нужно "категорически игнорировать" проведение международного песенного конкурса Евровидение 2017 в Украине из-за русофобских настроений в стране и событий на Донбассе, сообщает РБК-Украина.

"Я категорически против выступать перед аудиторией, которая будет русофобстовать и унижать достоинство моей страны, моих коллег. Поэтому надо категорически игнорировать проведение праздника в стране, которая уничтожает людей на Донбассе", - сказал Кобзон, отметив также политизированность конкурса.

По его мнению, украинские исполнители, которые неоднократно критиковали действия России, "не нужны ни там, ни здесь".

"Пускай исполнители, которые оказались ненужными ни здесь и ни там, Приходьки и Максаковы, пускай радуются, что они там находятся", - сказал народный артист.