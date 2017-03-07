Карнавал в Рио-де-Жанейро установил рекорд посещаемости

07.03.2017 11:00

Ежегодный карнавал в Рио-де-Жанейро, который завершился на прошлой неделе, привлек рекордное количество зрителей и участников, сообщает телеканал 112 Украина.

Так, в этом году массовые костюмированные мероприятия вывели на улицы Рио-де-Жанейро 5 млн 982 тыс. 700 человек. В прошлом году аналогичные мероприятия прошли при участии 4,75 млн бразильцев и иностранных туристов. Самый высокий показатель "посещаемости" карнавала до настоящего момента составлял 5,4 млн человек.

Отмечается, что число иностранных туристов, приехавших в Рио-де-Жанейро в дни карнавала, в этом году составило 1,1 млн человек. Согласно опросу, проведенному по заказу мэрии, 94% из них заявили, что намерены вновь посетить этот город, причем 17,4% - уже в этом году.

По данным Бразильской ассоциации гостиничного бизнеса Рио-де-Жанейро, расположенные в мегаполисе отели в дни карнавала смогли продать 78% номеров, что на 8,33% больше, чем в прошлом году.