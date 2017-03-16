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Анджелина Джоли произнесла пламенную речь об интернационализме
Она высказалась против нарастающей волны национализма, маскирующегося под патриотизм
Американская актриса, активист и посланник ООН по делам беженцев Анджелина Джоли призвала поддержать идею интернационализма, сообщает E! Online.
Ее пламенное выступление состоялось в Женеве, в фонде имени дипломата Сержиу Виейра ди Меллу, который погиб при взрыве в Ираке в 2003 году.
Во время своей речи Джоли высказалась против нарастающей волны национализма, маскирующегося под патриотизм.
Она также осудила отсутствие сильного международного руководства и призвала людей поддержать "пламя интернационализма" даже в том случае, если их лидеры этого не делают.
Кроме того, Джоли заявила о необходимости оставаться верными идеалам ООН, передает Just Jared.
"Мы и есть ООН. Нет короткого пути к миру и безопасности. Я гордая американка, и я интернационалист", – отметила она.
Источник: segodnya.ua
Теги: Донбасс, Анджелина Джоли
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