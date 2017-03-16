Джули Плек рассказала об альтернативной концовке "Дневников вампира"

16.03.2017 21:25

10 марта поклонники "Дневников вампира" официально попрощались с сериалом – а шоураннеры, тем временем, прокомментировали эмоциональную концовку, признавшись, что давным-давно придумали для сериала альтернативный финал.

Кевин Уильямсон, создавший "Дневники вампира" вместе с Джули Плек, рассказал в интервью EW, что изначально концовка сериала должна была быть другой – но финал, который задумали Кевин и Джули, на экране воплотить все-таки не получилось, потому что "Дневники вампира" оказались на удивление успешными и просуществовали целых 8 лет.

Напомним, в последней серии "Дневников вампира" Стефан пожертвовал собой ради Деймона, который вместе с Еленой стал человеком и сможет прожить обычную человеческую жизнь. Бонни отправилась путешествовать по миру, Мэтт задумался о позиции мэра, а Кэролайн и Рик открыли школу для одаренных детей (при помощи Клауса из "Древних").

Джули Плек в том же интервью EW рассказала, что альтернативную концовку они с Кевином придумали еще в ходе 2 сезона: "Помню, как еще в ходе 2 сезона мы с Кевином сидели в торговом центре и буквально влюбились в историю о том, как два брата любят одну и ту же девушку, в этот любовный треугольник – мы договорились, что, когда все будет сделано и сказано, когда сериал будет заканчиваться, оба брата должны умереть во имя спасения девушки. А потом они будут наблюдать, как призраки, за тем, как она уходит в закат, чтобы продолжать жить своей жизнью – может, выйти замуж за Мэтта Донована, или стать врачом, что угодно, – но оба брата будут рядом, будут следить за ее жизнью. Когда-то давно именно этот вариант концовки заставил нас прослезиться".

Ситуация изменилась, когда в конце 6 сезона "Дневники вампира" покинула Нина Добрев, и сериал лишился всех намеков на любовный треугольник – "В тот момент мы поняли, что обязаны Деймону и Елене сделать финал про них. Если бы Нина не ушла, я бы хотела посмотреть на то, как Стефан и Елена, возможно, отыскали путь обратно друг к другу – не знаю, как бы они это сделали, но в перспективе мы бы вернули любовный треугольник обратно. Однако уход Нины скрепил романтическую связь Деймона и Елены – в тот самый момент мы поняли, что наш сериал уже не о любовном треугольнике, а о двух братьях и их любви друг к другу. В тот самый момент мы поняли, что никак не сможем убить обоих братьев и оставить их обоих без счастливого финала".

Источник: segodnya.ua