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Ведущая "Орла и решки" Леся Никитюк попала в аварию
Машина со съемочной командой шоу столкнулась на узкой дороге с другим автомобилем и перевернулась
Ведущая "Орла и решки" Леся Никитюк вместе со съемочной группой попала в аварию. Съемки нового эпизода проходили в Новой Зеландии. По дороге в город Квинстаун машина перевернулась. Леся сильно ударилась носом.
"Мы перемещались с локации на локацию в Квинстауне. И тут нам навстречу выехала машина. Наш водитель пытался как-то сманеврировать и нас перевернуло. Хорошо, что скорость была небольшой. Отделались синяками и ссадинами!", – сообщается на сайте программы.
"Друзья, первый раз в жизни мы попали в аварию. Всей группой. Машина сейчас лежит на боку. Вот, вы можете посмотреть. Все живы, все нормально. У меня, походу, сломан нос. Я его не чувствую", — рассказала Никитюк в видеообращении к поклонникам.
Позже врачи диагностировали у ведущей сильный ушиб носа.
Источник: http://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, авария, ведущая
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