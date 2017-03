Букмекеры назвали фаворитов Евровидения-2017

30.03.2017 10:40

Британская букмекерская контора William Hill считает итальянского певца Франческо Габбани с песней "Occidentali's Karma" главным претендентом на победу в "Евровидении 2017", сообщает сайт «Znaj.ua».

На победу итальянца принимают ставки с коэффициентом 2,37 (сбывшийся прогноз при поставленных 10 грн принесет 23,7 грн).

На втором месте, согласно коэффициентов ставок расположился шведский исполнитель Робин Бенгтссон с песней "I Can not Go On" (коэффициент - 7,5).

Третье место букмекеры отдали представителю Болгарии Кристиану Костовому, который исполнит песню "Beautiful Mess" (коэффициент - 8).

На четвертом, пятом и шестом местах расположились, соответственно, Бельгия, Португалия и Австралия.

На украинскую группу O. Torvald с песней "Time" принимают ставки c коэффициентом 67, что позволяет претендовать лишь на 26-е место.

