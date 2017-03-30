Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Культура

Букмекеры назвали фаворитов Евровидения-2017

30.03.2017 10:40
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Франческо Габбани
Франческо Габбани

Британская букмекерская контора William Hill считает итальянского певца Франческо Габбани с песней "Occidentali's Karma" главным претендентом на победу в "Евровидении 2017", сообщает сайт «Znaj.ua».
На победу итальянца принимают ставки с коэффициентом 2,37 (сбывшийся прогноз при поставленных 10 грн принесет 23,7 грн).
На втором месте, согласно коэффициентов ставок расположился шведский исполнитель Робин Бенгтссон с песней "I Can not Go On" (коэффициент - 7,5).
Третье место букмекеры отдали представителю Болгарии Кристиану Костовому, который исполнит песню "Beautiful Mess" (коэффициент - 8).
На четвертом, пятом и шестом местах расположились, соответственно, Бельгия, Португалия и Австралия.
На украинскую группу O. Torvald с песней "Time" принимают ставки c коэффициентом 67, что позволяет претендовать лишь на 26-е место.



Теги: Евровидение, прогноз, букмекер
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх