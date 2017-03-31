В Киеве прошел концерт Comedy Woman, неоднократно выступавших в аннексированном Крыму

31.03.2017 14:00

В киевском дворце искусств "Украина" 30 марта прошел концерт Comedy Woman, которые неоднократно выступали в Крыму после его аннексии Россией. На это обратил внимание блогер Анатолий Шарий на своем канале в УouTube, сообщает телеканал 112 Украина.

Он отметил, что афиши о выступлении коллектива были опубликованы давно, а в день концерта билет купить уже было невозможно. Блогер опубликовал фрагменты выступления участниц Comedy Woman в оккупированном Крыму. Сами члены коллектива публиковали видео и фото в соцсетях и на сайте группы. Участницы проекта выступали в Симферополе, Евпатории, Севастополе и Ялте.

На одном из концертов в Крыму Comedy Woman пели песни о Владимире Путине, обещая "согреть его у стен Кремля".

Несмотря на это, 30 марта 2017 года Comedy Woman выступили во дворце "Украина" в Киеве. Как уверяет Шарий, на мероприятии были замечены и некоторые депутаты Верховной Рады. Блогер опубликовал фрагмент видео, снятого у входа во дворец "Украина" до начала концерта.

После выхода сюжета Шария в сети разгорелась дискуссия о ситуации, когда участнице Евровидения от России Юлии Самойловой запрещают въезд в Украину из-за посещения ею Крыма, а Comedy Woman смогли спокойно выступить в центральном зале страны, собрали аншлаг, в том числе концерт посетили депутаты, при этом ни СБУ, ни общественные активисты не препятствовали этому.