Умер известный украинский шоумен

Из жизни ушел известный украинский актер и шоумен Сергей Олех. Ему был 51 год.

Об этом сообщила одесский блогер Ирина Медушевская в Facebook.

"Он ушел... полчаса назад... мой друг, национальное достояние Одессы и Украины... сорри, я не могу... я потом напишу... Спи спокойно, брат, люблю тебя", - написал он.