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Архив - Культура

Умер известный украинский шоумен

03.04.2017 08:10
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Умер известный украинский шоумен

Из жизни ушел известный украинский актер и шоумен Сергей Олех. Ему был 51 год.

Об этом сообщила одесский блогер Ирина Медушевская в Facebook.

"Он ушел... полчаса назад... мой друг, национальное достояние Одессы и Украины... сорри, я не могу... я потом напишу... Спи спокойно, брат, люблю тебя", - написал он.

Сергей Олех являлся участником проектов "Джентльмен-шоу", "Маски-шоу", "Голые и смешные".

Источник: http://from-ua.com 



Теги: Донбасс, актер, маски шоу, шоумен, умерший
 
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