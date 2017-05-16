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Архив - Культура

Хакеры шантажируют Walt Disney украденным до премьеры фильмом

16.05.2017 10:50
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Хакеры шантажируют Walt Disney украденным до премьеры фильмом

Группа хакеров похитила новый фильм компании Walt Disney и угрожает выложить его в сеть. Хакеры требуют от компании огромную сумму выкупа в электронной валюте Bitcoin, сообщает ICTV.
В случае отказа хакеры сначала загрузят в сеть пятиминутный отрывок фильма, а потом будут выкладывать 20-минутные части, пока их требования не удовлетворят.
Не сообщается о каком именно фильме идет речь, однако это может быть блокбастер "Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки", который появится в кинотеатрах 26 мая.
Walt Disney отказалась платить выкуп. К расследованию привлечены федеральные следователи.



Теги: фильм, Уолт Дисней, шантаж, хакеры
 
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