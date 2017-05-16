Опубликован список фильмов-номинантов Каннского кинофестиваля

16.05.2017 11:50

На официальном сайте Каннского международного кинофестиваля был опубликован список фильмов, которые поборются за главный приз - Золотую пальмовую ветвь, сообщает bigmir.net.

В этом году в основную конкурсную программу фестиваля, который пройдет в Каннах (Франция) с 17 по 28 мая, включены 18 лент.

Среди них картина "Кроткая" - украинского режиссера Сергея Лозницы. Помимо этого, вошли в список фильмы Франсуа Озона, Андрея Звягинцева, Михаэля Ханеке, Софии Копполо и других режиссеров с мировой известностью.

Жюри в этом году возглавит испанский кинематографист Педро Альмодовар. Компанию ему составят Джессика Честейн, Уилл Смит и Паоло Соррентино.

Полный список фильмов-номинантов Каннского кинофестиваля 2017, включенных в конкурсную программу: