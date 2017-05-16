Портрет любовницы Пикассо продали на аукционе за $45 млн

16.05.2017 15:30

Работу испанского художника Пабло Пикассо "Женщина, сидящая в голубом платье" купили на нью-йоркском аукционе «Кристис» за 45 млн дол, сообщает УНН.

Картину, на которой изображена одна из любовниц художника — Дора Маар, Пикассо написал в 1939 году. Несмотря на 27-летнюю разницу в возрасте их отношения продолжались 9 лет.

Во время Второй мировой войны нацисты захватили картину, но по дороге из Парижа в Моравию их перехватили бойцы французского сопротивления.