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В США скончался Олег Видов

16.05.2017 16:10
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В США скончался Олег Видов

В США в возрасте 73 лет скончался советский, российский и американский актер и режиссер Олег Видов. О смерти актера заявила его жена Джоан Борстин, сообщает телеканал 112 Украина.
"Олег Видов, любимый муж, отец, друг скончался сегодня в Уэстлейк-Виллидж, Калифорния, от осложнений после онкологической болезни. Ему было 73 года", — сказала супруга актера.
Видов родился 11 июня 1943 года. Он сыграл в более 40 советских фильмах, включая "Всадник без головы", "Метель", "Обыкновенное чудо", "Сказка о царе Салтане", "Джентльмены удачи" и другие.
В США он также снимался в фильме "Красная жара" вместе с Арнольдом Шварценеггером, а также в картине "Дикая орхидея".



Теги: США, смерть, Олег Видов
 
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