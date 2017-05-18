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Киану Ривз снимается в фильме о России

18.05.2017 20:38
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Киану Ривз снимается в фильме о России

Издание The Hollywood Reporter на своей странице в Твиттере опубликовало весьма интригующий снимок с Киану Ривзом, позирующим на фоне большого монумента с серпом и молотом – одним из символов Советского Союза. 

Как информирует replyua.net, в издании подчеркнули, что речь идет не об оригинальной фотосессии актера, а о новом фильме под названием «Сибирь», где Ривз сыграет главную роль. В Твиттере уже появилось небольшое описание картины. Герой Киану Ривза поедет в Россию, чтобы продать редкие бриллианты своему знакомому по имени Петр. Однако россиянин обманет героя Ривза и украдет голубые бриллианты. В итоге главный герой останется в России без денег и без знакомых. 

Фанаты Ривза были заинтригованы сюжетом фильма, и в комментариях написали, что будут с нетерпением ждать премьеры, поскольку обычно Ривз снимается или в боевиках, или в мелдодрамах, а сюжет этой картины очень необычный. Ожидается, что картина выйдет в мировой прокат только в следующем году. Фильм «Сибирь» снимает режиссер Мэттью Росс, сценарий к картине написал Скотт Смит.



Теги: Россия, Донбасс, фильм, Киану Ривз
 
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