СМИ второй раз "похоронили" писательницу Светлану Алексиевич

18.05.2017 15:05

Сообщение о смерти выдающейся белорусской писательницы, лауреата Нобелевской премии по литературе 2015 года Светланы Алексиевич оказалось фейковым., сообщает DW.

К счастью, это выяснилось очень быстро. Алексиевич связалась с редакцией «Еврорадио» Беларуси и сообщила, что с ней все в порядке. Писательница уточнила, что в данный момент находится в Сеуле, где намечена презентация двух ее книг, которые сейчас изданы в Южной Корее. Это "Цинковые мальчики" и "У войны не женское лицо".

Кстати говоря, это уже вторая "похоронная утка" такого рода. Первая появилась в Рунете после присуждения Светлане Алексиевич Нобелевской премии по литературе, нынешняя - на аккаунте якобы министра культуры Франции Франсуазы Ниссен в Twitter. "Якобы" потому, что этот аккаунт тоже фейковый. Франсуаза Ниссен была до своего назначения на пост министра культуры директором издательства, которое публиковало книги Светланы Алексиевич на французском языке.

Писательница вернется из Сеула в Минск 25 мая.