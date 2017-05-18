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Архив - Культура

СМИ второй раз "похоронили" писательницу Светлану Алексиевич

18.05.2017 15:05
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СМИ второй раз "похоронили" писательницу Светлану Алексиевич

Сообщение о смерти выдающейся белорусской писательницы, лауреата Нобелевской премии по литературе 2015 года Светланы Алексиевич оказалось фейковым., сообщает DW.
К счастью, это выяснилось очень  быстро. Алексиевич связалась с редакцией «Еврорадио» Беларуси и сообщила, что с ней все в порядке. Писательница уточнила, что в данный момент находится в Сеуле, где намечена презентация двух ее книг, которые сейчас изданы в Южной Корее. Это "Цинковые мальчики" и "У войны не женское лицо".
Кстати говоря, это уже вторая "похоронная утка" такого рода. Первая появилась в Рунете после присуждения Светлане Алексиевич Нобелевской премии по литературе, нынешняя - на аккаунте якобы министра культуры Франции Франсуазы Ниссен в Twitter. "Якобы" потому, что этот аккаунт тоже фейковый. Франсуаза Ниссен была до своего назначения на пост министра культуры директором издательства, которое публиковало книги Светланы Алексиевич на французском языке.
Писательница вернется из Сеула в Минск 25 мая.



Теги: СМИ, смерть, сообщение, Светлана Алексиевич, фейк
 
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