Клип Васи Обломова про "киселев-ТВ" стал хитом YouTube

20.05.2017 14:00

Российский музыкант и поэт Вася Обломов (Василий Гончаров) иронично раскритиковал российских пропагандистов. В своей новой песне и клипе "Нести х*рню" он остроумно спародировал лживые "рупоры Кремля", сообщает Телеканал новостей «24».

Вася Обломов спел о том, что было бы, сложись все иначе: если бы он "топил за русский народ на Донбассе" и шутил про Обаму.

Видео опубликовано на YouTube-канале исполнителя.