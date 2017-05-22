Борис Гребенщиков стал житомирским уличным музыкантом

22.05.2017 13:00

Известный российский рок-музыкант Борис Гребенщиков на своей странице в Facebook поделился фотографией с импровизированного уличного концерта в Житомире, сообщает Телеканал новостей «24».

Он отметил, что это уже и 39-е выступление в рамках так называемого тура "Песни на улицах и площадях".

Кроме того 19 мая Борис Гребенщиков выступил с концертом в Драматическом театре Житомира, где сыграл вместе с симфоническим оркестром.