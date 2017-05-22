Хью Грант возвращается на телевидение Британии впервые за 25 лет

22.05.2017 22:30

Британский актер Хью Грант возвращается на телевидение Великобритании впервые почти за 25 лет, сообщает Variety.

По данным издания, 56-летний актер сыграет опозоренного политика в драме по мотивам реальных событий "Очень английский скандал". Телепроект будет состоять из трех частей, покажет его канал BBC One.

Режиссером выступит Стивен Фрирз, у которого Грант снимался в фильме "Флоренс Фостер Дженкинс".

Примечательно, что именно за эту работу актер был номинирован на премии "Золотой глобус" и BAFTA.

Источник: http://www.segodnya.ua