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Американский скульптор "склонировал" работу украинской мастерицы
У Рокфеллер-центра в Нью-Йорке установили работу популярного американского художника Джеффа Кунса "Сидящая балерина", которая поразительно похожа на работу 1974 года украинского скульптора Оксаны Жникруп "Балерина Леночка на пуфике", сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
На это обратил внимание на своей странице в Facebook грузинский художник Ладо Почхуа.
Надувная нейлоновая скульптура высотой около 14 метров будет выставлена возле Рокфеллер-центра до 2 июня 2017 года.
Оксана Жникруп (31 января 1931 - 1993) - украинский скульптор-фарфорист, член Союза художников Украины.
Джефф Кунс (21 января 1955) - американский художник. Известен своим пристрастием к китчу, особенно в скульптуре. Его работы входят в число самых дорогих произведений современных художников.
Теги: Украина, Нью-Йорк, скульптура, клон
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