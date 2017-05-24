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Пограничники не пропустили в Украину "Интердевочку"
Харьковские пограничники не пропустили на территорию Украины российскую актрису Елену Яковлеву, сообщает depo.ua.
Российская актриса Елена Яковлева прибыла в Харьков сегодня, 24 мая, на поезде "Москва-Харьков". "Во время прохождения погранично-таможенного контроля выяснилось, что данная гражданка посещала АРК Крым в течение 2015-2016 годов через закрытые постановлением Кабмина пункты пропуска", - пояснили в Госпогранслужбе.
На данный момент Яковлевой отказано в пропуске через государственную границу Украины и запрещен въезд в Украину на три года.
Яковлева снялась во множестве советских и российских фильмов и сериалов, а также играет в театре. Слава пришла к ней после роли Тани Зайцевой в "Интердевочке". Также она хорошо известна зрителю по сериалу "Каменская".
Теги: Украина, запрет, Елена Яковлева, Госпогранслужба
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