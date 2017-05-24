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Архив - Культура

В черный список "Миротворца" попал "заслуженный Чингачгук СССР"

24.05.2017 10:35
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В черный список "Миротворца" попал "заслуженный Чингачгук СССР"

Ресурс Миротворец внес в базу "Чистилища" известного сербского актера Гойко Митича за незаконное пересечение государственной границы Украины, сообщает СТРАНА.ua.
По данным проекта "Миротворец", актер посетил аннексированный Крым, став специальным гостем кинофорума "Золотой витязь", который проходил в Севастополе в мае 2017 года.
Гойко Митич получил известность как исполнитель ролей индейцев. Всего сыграл в 15 фильмах, где ему довелось исполнить роли Чингачгука, Текумсе и других.



Теги: актер, сайт "Миротворец", Гойко Митич
 
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