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Том Круз рискнул жизнью ради селфи
Круз старается выполнять большую часть каскадерских трюков самостоятельно
В отличие от многих своих коллег по Голливуду, даже в свои 53 года Том Крузстарается выполнять большую часть самых безумных каскадерских трюков самостоятельно – и, в общем-то, рисковать здоровьем ему не привыкать. Однако на съемках "Мумии" Том Круз рискнул жизнью по другой причине – ради потрясающего селфи.
В ходе съемок одной из сцен Том Круз напугал своих коллег по касту и участников съемочной группы, когда принялся делать селфи, высунувшись из вертолета на высоте 600 метров. Дело происходило в пустыне Намибии, и Крузу так понравился потрясающий пейзаж, что он, недолго думая, решил сфотографироваться на его фоне.
Как рассказал Кортни Б. Вэнс, снявшийся с Крузом в "Мумии", перед началом съемок сцены их строго предупредили не делать фото. "Мы поднимаемся на вертолете, и Том такой – "ну что, пофотаемся?". Он невероятно смешной. Он высунулся из вертолета и начал снимать селфи и наши фото. Безумный чувак!".
Источник: http://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, актер, Том Круз, фото, риск
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