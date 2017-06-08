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Том Круз рискнул жизнью ради селфи

08.06.2017 07:35
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Том Круз рискнул жизнью ради селфи

Круз старается выполнять большую часть каскадерских трюков самостоятельно  

В отличие от многих своих коллег по Голливуду, даже в свои 53 года Том Крузстарается выполнять большую часть самых безумных каскадерских трюков самостоятельно – и, в общем-то, рисковать здоровьем ему не привыкать. Однако на съемках "Мумии" Том Круз рискнул жизнью по другой причине – ради потрясающего селфи.

В ходе съемок одной из сцен Том Круз напугал своих коллег по касту и участников съемочной группы, когда принялся делать селфи, высунувшись из вертолета на высоте 600 метров. Дело происходило в пустыне Намибии, и Крузу так понравился потрясающий пейзаж, что он, недолго думая, решил сфотографироваться на его фоне.

Как рассказал Кортни Б. Вэнс, снявшийся с Крузом в "Мумии", перед началом съемок сцены их строго предупредили не делать фото. "Мы поднимаемся на вертолете, и Том такой – "ну что, пофотаемся?". Он невероятно смешной. Он высунулся из вертолета и начал снимать селфи и наши фото. Безумный чувак!".

 

Источник: http://www.segodnya.ua 




Теги: Донбасс, актер, Том Круз, фото, риск
 
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