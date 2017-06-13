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Архив - Культура

Forbes обновил список самых богатых знаменитостей

13.06.2017 10:30
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Шон "Дидди" Комбс
Шон "Дидди" Комбс

Американский журнал Forbes опубликовал список 100 самых высокооплачиваемых звезд 2017 года, сообщает Телеканал новостей «24».
Первая десятка богачей-знаменитостей выглядит следующим образом:
    Шон "Дидди" Комбс (130 млн долл)
    Бейонсе (105 млн долл)
    Джоан Роулинг (95 млн долл)
    Дрейк (94 млн долл)
    Криштиану Роналду (93 млн долл)
    The Weeknd (92 млн долл)
    Говард Стерн (90 млн долл)
    Coldplay (88 млн долл)
    Джеймс Паттерсон (87 млн долл)
    ЛеБрон Джеймс (86 млн долл)



Теги: Forbes, рейтинг, знаменитости
 
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