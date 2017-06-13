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Солист любимой группы Путина экстренно госпитализирован
13.06.2017 09:05
Лидер популярной российской группы "Любэ" Николай Расторгуев не смог выступить на праздничном концерте в Туле по случаю Дня России. Прямо перед выходом на сцену 60-летнему музыканту стало плохо, сообщает "Диалог.UA".
Расторгуев был экстренно госпитализирован с подозрением на сердечный приступ. О его состоянии пока ничего не известно. Примечательно, что группа "Любэ" не посчитала госпитализацию своего лидера поводом для отмены концерта, коллектив успешно выступил перед тульчанами. Отметим, что группа "Любэ" является любимым музыкальным коллективом Путина. Об этом несменный российский лидер неоднократно заявлял сам. Группа, горячо поддержавшая военную агрессию РФ против Украины, неоднократно выступала в Кремле.
Теги: Николай Расторгуев, госпитализация, Любэ
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