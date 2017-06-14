Россия усиленно "деукраинизирует" Крым

14.06.2017 10:00

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что российские власти блокируют на аннексированном Крыму украинские сайты по изучению украинского языка, литературы, истории и подготовке к вступлению в учебные заведения Украины, передает пресс-служба МинВОТа, сообщает телеканал 112 Украина.

"Россия блокирует украинские сайты, которые предоставляют гражданам на аннексированных территориях возможность изучать украинский язык, литературу, историю, готовиться к сдаче экзаменов в украинские вузы", - сказал он.

Также Тука считает, что Россия завозит большое количество кадровых военнослужащих на полуостров.

"Понятно, что семьи переезжают в Крым жить вместе с военными. Переезжают не на день и не на два. Таким образом, Россия повторяет шаги Советского Союза - искусственно меняет демографический состав целого региона. Это недопустимо. Это грубое нарушение международного законодательства ", - подчеркнул замминистра.