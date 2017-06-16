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Обнародовано предсмертное письмо Баталова (фото)
16.06.2017 13:20
За день до смерти Баталов начал писать послание жене, которое не успел закончить
Советский и российский актер Алексей Баталов перед смертью начал писать стихотворное письмо к жене Гитане Леонтенко, с которой прожил 50 лет.
«Любимая моя, бесценный дар от Бога. Ты вовсе не семья, а к счастию дорога, где каждый шаг с тобой…», — написал Баталов.
Гитана Леонтенко — вторая жена актера. В браке родилась дочь Мария. Роды были тяжелыми, позже девочке поставили диагноз ДЦП. Гита бросила карьеру и занялась дочерью и семьей.
Как сообщала Politeka, Алексей Баталов умер 15 июня во сне в московской больнице, где провел несколько недель. Перед смертью успел исповедаться.
Источник: СтарХит
Теги: Донбасс, актер, письмо, Алексей Баталов
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