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Обнародовано предсмертное письмо Баталова (фото)

16.06.2017 13:20
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Обнародовано предсмертное письмо Баталова (фото)

За день до смерти Баталов начал писать послание жене, которое не успел закончить

Советский и российский актер Алексей Баталов перед смертью начал писать стихотворное письмо к жене Гитане Леонтенко, с которой прожил 50 лет.

«Любимая моя, бесценный дар от Бога. Ты вовсе не семья, а к счастию дорога, где каждый шаг с тобой…», — написал Баталов.

Гитана Леонтенко — вторая жена актера. В браке родилась дочь Мария. Роды были тяжелыми, позже девочке поставили диагноз ДЦП. Гита бросила карьеру и занялась дочерью и семьей.

 

Как сообщала Politeka, Алексей Баталов умер 15 июня во сне в московской больнице, где провел несколько недель. Перед смертью успел исповедаться.

Источник: СтарХит



Теги: Донбасс, актер, письмо, Алексей Баталов
 
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