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Бейонсе родила двойню
19.06.2017 08:47
Бейонсе и JayZ начали делиться радостными новостями со своей семьей
Певица Бейонсе и рэпер JayZ стали счастливыми родителями: у пары родилась двойня.
Об этом со ссылкой на свои источники сообщает PEOPLE.
"Бей и Джей взволнованы и начали делиться новостями со своей семьей и самыми близкими друзьями", – рассказали таблоиду.
Напомним, еще в начале июня поклонники и СМИ заподозрили, что певица уже родила, но не сообщает об этом.
Источник: http://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, двойня, Бейонсе, родила, певица
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