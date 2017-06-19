Бейонсе родила двойню

19.06.2017 08:47

Бейонсе и JayZ начали делиться радостными новостями со своей семьей

Певица Бейонсе и рэпер JayZ стали счастливыми родителями: у пары родилась двойня.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает PEOPLE.

"Бей и Джей взволнованы и начали делиться новостями со своей семьей и самыми близкими друзьями", – рассказали таблоиду.

Напомним, еще в начале июня поклонники и СМИ заподозрили, что певица уже родила, но не сообщает об этом.

Источник: http://www.segodnya.ua