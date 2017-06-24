Все рубрики раздела
Последние новости раздела
- В США на аукцион выставили "сингл" Аль Капоне19:40
- В Швейцарии арестовали гарантийный залог Украины за «Евровидение»16:55
- Надежда Мейхер дебютирует в большом кино16:30
- «Интер» подтвердил, что в новом сезоне представит проект с Оксаной Марченко13:56
- Бейонсе родила двойню08:47
- Группа Scooter впала в недоумение из-за выступления в оккупированном Крыму07:24
- Гвинет Пэлтроу объявила о завершении актерской карьеры22:30
- У Ди Каприо отобрали с трудом полученный «Оскар»16:10
- Обнародовано предсмертное письмо Баталова (фото)13:20
- Сегодня в Киеве будут судить "героя" Евровидения-201712:30
В США на аукцион выставили "сингл" Аль Капоне
24.06.2017 19:40
В штате Массачусетс в Соединенных Штатах Америки выставили на аукцион RR Auction песню Юмореска, которую написал легендарный американский гангстер Аль Капоне во время заключения в тюрьме Алькатрас, сообщает MIGnews.com.ua.
Организаторы торгов рассказали, что Юмореска является одной из двух песен, написанных Аль Капоне в указанной тюрьме. За нотный листок планируют выручить как минимум 20 тысяч долларов.
Во время пребывания в Алькатрасе, Аль Капоне просил разрешить заключенным играть на музыкальных инструментах в течение года. Когда гангстер получил разрешение, он создал группу The Rock Islanders, в которой играл на банджо.
Теги: аукцион, песня, Аль Капоне
Читайте также:
- Шесть подразделений сил АТО загадочно встретились на Донбассе14:50
- Террористы не пропускали ОБСЕ около Новоазовска 13:33
- В Донецкой области городу Торецк грозит экологическая катастрофа12:53
- Выпускной на Донетчине: стало известно о сюрпризе12:30
- В МИНИСТЕРСТВЕ УКАЗЫВАЮТ НА КРИТИЧЕСКУЮ СИТУАЦИЮ С ВОДОСНАБЖЕНИЕМ ДОНЕТЧИНЫ12:13
- Обвиненный в госизмене полковник ВСУ объявил голодовку в СИЗО10:13
- На горі Карачун вшанували пам'ять загиблих на Сході військових АТО09:54
- У ЛИМАНІ ПОЖЕЖЕЮ НАМАГАЛИСЯ ПРИХОВАТИ СЛІДИ ВБИВСТВА 09:30
- Біженець з Донецька розповів, що чекає прихильників бойовиків після деокупації Донбасу07:30
- СМИ рассказали, как в оккупированном Донецке называют Захарченко21:10
- В начале следующей недели Украину ждут дожди 15:52
- Какие проблемы волнуют украинцев?15:32
- Аваков: Стену между Россией и Украиной на Харьковщине достроят уже в этом году 15:10
- Шесть подразделений сил АТО загадочно встретились на Донбассе14:50
- ВЛАСТИ ОРДЛО НЕ ПУСКАЮТ В ЗАТОПЛЕННЫЕ ШАХТЫ НЕМЕЦКИХ ЭКСПЕРТОВ14:30
- Украинцам рассказали, как можно увеличить зарплату14:10
- Украина договорилась с Польшей о реализации ряда инфраструктурных проектов13:50
- Террористы не пропускали ОБСЕ около Новоазовска 13:33
- Порошенко привітав українців із Днем молоді13:11
- В Донецкой области городу Торецк грозит экологическая катастрофа12:53
- Даже россияне понимают, что ВСУ зайдут в Донецк - житель города12:52
- В объективе - ад кромешный20:00
- Зов природы: Опустела вишнёвая ветка, поседели степные курганы19:48
- Как нашли себе применение маленькие мариупольские «заробчане» 19:32
- Если Солнце вдруг оказалось недругом19:08
- Летние простуды протекают дольше и лечатся труднее, чем зимние18:44
- Язык твой – враг твой: Что сулят Донбассу законопроекты об украинском языке16:06
- Иван Драч: "Россия никогда не даст нам почувствовать себя победителями"15:26
- Она стоит в аптеке сущие копейки, но польза от неё огромна09:20
- Мы превращаемся в страну с самой узкой рамкой задач09:05
- Это конец: у Захарченко издали шокирующий приказ о новом графике работы шахт – соцсети проклинают “ДНР”
- Кабмин внёс важные изменения в «переселенческие постановления»
- Як дізнатися про свій робочий стаж не виходячи з дому
- Она стоит в аптеке сущие копейки, но польза от неё огромна
- “Пусть сожрет и подавится. Жалко бабушку!” – дончане взбешены конфискацией продуктов питания на блокпостах “ДНР”
- Даже россияне понимают, что ВСУ зайдут в Донецк - житель города
- СМИ рассказали, как в оккупированном Донецке называют Захарченко
- Кремль избавляется от предателей: Москва передаст Киеву из Крыма известного комбата “ДНР”, пытавшего до смерти 16-летнего патриота Украины
- Госдума РФ забила последний гвоздь в крышку гроба крымского туризма: одобрен скандальный законопроект о курортном сборе
- Турчинов: Контроль жителей ЛДНР усилят