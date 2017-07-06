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Российский "Первый канал" извинился за фейк про концерты "Океана Эльзы" в РФ

06.07.2017 12:10
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Российский "Первый канал" извинился за фейк про концерты "Океана Эльзы" в РФ

На российском телевидении извинились за заявление о том, что украинская группа "Океан Эльзы" якобы выступала с концертами в РФ, сообщает "Апостроф".
Соответствующее заявление прозвучало в эфире программа "Время покажет" на российском "Первом канале".
"У меня сейчас очень важная и очень непростая миссия… Я хочу извиниться за нашу вчерашнюю досадную ошибку. Группа "Океан Эльзы" действительно не гастролировала по России с 2014 года. Я приношу извинения всем нашим зрителям…" - сказал ведущий.
Вместе с тем, он отметил, что у некоторых зрителей буквально началась истерика из-за такого невероятного фейка.
"Ребята, выздоравливайте, ешьте побольше овощей, сухофруктов, потому что у запора два врага – чернослив и курага", - странно пошутил ведущий.



Теги: Россия, гастроли, Океан Ельзи, фейк
 
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