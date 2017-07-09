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"Соколиный глаз" Джереми Реннер сломал обе руки на съемках "Войны бесконечности"
09.07.2017 12:05
46-лений актер Джереми Реннер, известный ролями в фильмах «Мстители» и «Миссия невыполнима», появился на кинофестивале в Карловых Варах с гипсом на одной руке и лангетой – на второй, сообщает top55.info.
Как рассказал Джереми, он сломал правый локоть и левое запястье. Травмы он получил, пытаясь выполнить трюк на съемках фильма «Мстители: Война бесконечности. Часть 1».
Актер признался, что теперь не может без посторонней помощи одеться или завязать шнурки на ботинках. Зато его следующая работа будет комедией и не потребует от Реннера выполнения трюков.
Теги: перелом, съемки, Мстители, рука, Джереми Реннер
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