"Соколиный глаз" Джереми Реннер сломал обе руки на съемках "Войны бесконечности"

09.07.2017 12:05

46-лений актер Джереми Реннер, известный ролями в фильмах «Мстители» и «Миссия невыполнима», появился на кинофестивале в Карловых Варах с гипсом на одной руке и лангетой – на второй, сообщает top55.info.

Как рассказал Джереми, он сломал правый локоть и левое запястье. Травмы он получил, пытаясь выполнить трюк на съемках фильма «Мстители: Война бесконечности. Часть 1».

Актер признался, что теперь не может без посторонней помощи одеться или завязать шнурки на ботинках. Зато его следующая работа будет комедией и не потребует от Реннера выполнения трюков.