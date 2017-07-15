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В Одессе в восьмой раз открылся международный кинофестиваль
15.07.2017 14:00
Церемония открытия восьмого Одесского кинофестиваля состоялась в театре оперы и балета, сообщает Телеканал "24".
На время фестиваля Одессу посетило более 300 иностранных гостей, среди которых известные в мире кино режиссеры, актеры, сценаристы. В частности, приехал известный французский композитор Евгений Гальперин. Он в этом году является одним из членов жюри конкурсной программы. Также в жюри будет известная украинская актриса Римма Зюбина.
За главный приз фестиваля будут соревноваться 12 фильмов из Бельгии, Китая, Франции и других стран. Также в конкурсную программу попали два украинских фильма – "Январь-Март" Юрия Рачинского и "Уровень черного" Валентина Васяновича.
Теги: Одесса, кинофестиваль, открытие
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