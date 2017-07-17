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Доктор Кто впервые станет женщиной
17.07.2017 13:25
Впервые в истории главную роль в культовом сериале "Доктор Кто" сыграет женщина – британская актриса Джоди Уиттакер, сообщает Телеканал новостей «24».
35-летняя Джоди Уиттакер станет 13-м исполнителем главной роли в научно-фантастическом сериале "Доктор Кто" и первой женщиной за всю историю сериала, которая сыграет Доктора – инопланетного путешественника во времени и пространстве.
В январе 2017-го 58-летний шотландский актер Питер Капальди, исполнявший главную роль в сериале с 2013 года, объявил о том, что покидает проект.
Справка: "Доктор Кто" – самый длинный сериал в истории телевидения. Он выходил на экраны с 1963 по 1989 год. После чего был восстановлен в 2005 году.
Теги: женщина, роль, Доктор Кто
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